Соцсети обяжут отчитываться о количестве посетителей

Роскомнадзор (РКН) выступил с предложением обязать отчитываться социальные сети о количестве посетителей. Текст проекта приказа ведомства размещён на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Соцсети должны будут установить указанное РКН программное обеспечение для подсчёта количества уникальных посетителей на территории РФ . По замыслу инициаторов, это позволит определить, подпадает ли площадка под требования закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещённого контента. Документ также утверждает методы исчисления количества посетителей.

Ранее стало известно, что с 1 марта в России запретили распространять персональные сведения о гражданах без их специального согласия. Речь идёт об информации, которую можно будет найти в свободном доступе в социальных сетях или на сайтах объявлений.