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WhatsApp позволит делиться фото с запретом на пересылку 

Ferra.ru 19 минут назад
WhatsApp добавит новую функцию
Фото: ТАСС
Стало известно об очередном нововведении в WhatsApp. Сообщается, что в мессенджере появится возможность делиться фото с запретом на пересылку.
Однако ввиду резонансной новости о новых правилах конфиденциальности в программе, даже это, казалось бы, повышающее безопасность и конфиденциальность нововведение вызвало насмешки. Новая возможность была замечена ресурсом WABetaInfo. Она предполагает отправку пользователям исчезающих фотографий, которые нельзя экспортировать или переслать другому человеку. В то же время, пользователи все же смогут делать скриншоты исчезающих фотографий, что делает опцию бесполезной.
На данный момент новой опцией еще нельзя воспользоваться. Источники также не разглашают дату, когда это нововведение станет доступно для пользователей. Напомним, что 15 марта пользователям необходимо будет принять нашумевшие в сети новые правила мессенджера.
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Интернет , Наука и техника
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