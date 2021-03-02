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Москва

Яровая попросила СК найти причастных к распространению в соцсетях призывов к суициду 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 2 часа назад
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой как можно скорее найти причастных к распространению в соцсетях контента по теме детского суицида.
«В ряде соцсетей размещена информация, побуждающая к совершению детьми организованных опасных для их жизни действий. Ко мне поступила информация от встревоженных родителей, данная информация подтверждена Роскомнадзором, а также в СМИ департаментом образования города Москвы. Мер, принимаемых Роскомнадзором в этой связи недостаточно, так как необходимы скоординированные действия правоохранителей в проведении оперативных и следственных мероприятий, учитывая, что распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер», — передает слова депутата РИА «Новости».
Яровая заявила, что направила главе СК запрос просьбой принять меры «с целью недопущения причинения вреда здоровью детей и обеспечить весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению лиц, причастных к организации и совершению преступных действий и пресечению противоправной деятельности».
По словам депутата, склонение к суициду — опасное преступление. Она напомнила, что в 2017 году был принят закон о защите детей от склонения к самоубийству, который также предусматривал уголовную ответственность для организаторов «смертельных игр» для детей в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор с начала 2021 года удалил или заблокировал контент с призывами к суициду на более 500 сайтах.
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Комментарии
Интернет , Александр Бастрыкин , Ирина Яровая , Роскомнадзор , Госдума , СКР , РИА Новости , Москва
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