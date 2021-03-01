Twitter грозят штрафы до 13,5 млрд рублей за неудаление запрещенных материалов 

Роскомнадзор в понедельник сообщил , что Twitter с 2017 года не удалил 2 862 материала с запрещенной информацией.

"Если же рассчитать, какие штрафы грозят Twitter, ориентируясь на данные, приведенные сегодня Роскомнадзором (самоубийства и призывы к ним — 2 336 материалов, детская порнография — 352, наркотики — 174), то сумма [штрафов] по категориям составит от 6,8 млн до 20 млн рублей, а за каждое конкретное нарушение — от 3,4 млрд до 13,5 млрд рублей", — сказал Кирьянов.

Он напомнил, что 25 февраля в ОП РФ представили антирейтинг соцсетей по наличию деструктивного контента, который возглавил Twitter. "По моим подсчетам, которые основываются на статистике в антирейтинге, если социальная сеть и дальше будет закрывать глаза на очевидное беззаконие, творящееся у нее под носом, ей может только в первом раунде грозить штраф от 9,8 млн до 28 млн рублей. И это только в том случае, если суд будет применять закон в целом по каждой категории деструктивного контента", — отметил Кирьянов.

По его словам, аналогичные штрафы могут наложить и на других нарушителей.

"А если предположить, что недобросовестные онлайн-платформы будут оштрафованы за каждое конкретное нарушение, то суммы становятся гораздо масштабнее: Twitter — от 2,3 млрд до 6,4 млрд рублей, Facebook — от 8,7 млрд до 23,4 млрд рублей, Instagram — от 1,3 млрд до 3,6 млрд рублей", — отметил член ОП.

Он подчеркнул, что эти суммы "значительно превосходят санкции, ранее применявшиеся в России к недобросовестным IT-компаниям".

"Если сравнить их со штрафами, существующими в других странах, они все равно окажутся более чем либеральными. Кроме того, мы давно убедились в том, что надеяться на добросовестное поведение онлайн-платформ не приходится, если оно не оговорено законом, несоблюдение которого грозит нарушителю реальными убытками", — добавил Кирьянов.

Об антирейтинге