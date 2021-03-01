В Сети появилась запись предположительно голоса Александра III 

и В сети опубликовали запись предположительно голоса императора Александра III. Она появилась на сайте Университетской библиотеки Дани

Голосом была спета песня про колонизацию Африки немцами в 19 веке. Она была сделана в 1889 году на восковой цилиндр в резиденции датского короля во Фреденсборге. На самой записи можно услышать русскую речь с заметным акцентом.

Среди экспертов разгорелись споры о том, действительно ли этот голос принадлежит императору Александру III. Несмотря на то, что на сайте библиотеки написано именно так, многие указывают на отсутствие каких-либо доказательств.