Twitter обвинили в злостном нарушении российских законов 

Социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя по требованию Роскомнадзора признанную запрещенной в России информацию.
«Сообщаем, что с 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещенной информацией: про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению самоубийства — 2336 материалов; с порнографическими изображениями несовершеннолетних — 352 материала; про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств — 174 материала», — говорится в сообщении ведомства.
В общей сложности в отношении информации, признанной запрещенной, Роскомнадзор направил в компанию более 28 тыс. требований об удалении.
Роскомнадзор напомнил, что согласно российскому законодательству, за нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса на юридические лица налагается штраф от 800 тыс. до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.