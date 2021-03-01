Twitter обвинили в злостном нарушении российских законов 

«Сообщаем, что с 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещенной информацией: про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению самоубийства — 2336 материалов; с порнографическими изображениями несовершеннолетних — 352 материала; про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств — 174 материала», — говорится в сообщении ведомства.