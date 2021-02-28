Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Xiaomi запустила аналог Clubhouse для пользователей Android-устройств и iPhone 

Секрет Фирмы 3 часа назад
Xiaomi запустила аналог Clubhouse
Фото: Reuters
Компания Xiaomi решила превратить ранее приостановленный сервис Mi Talk в аналог популярной социальной сети Clubhouse. Решение о возрождении приложения в новом качестве было принято всего через неделю после его закрытия.
Mi Talk был запущен в декабре 2010 года, однако так и не получил значительной популярности среди пользователей. В январе 2021 года Xiaomi объявила о закрытии проекта 19 февраля.
Однако всего через неделю на официальном сайте Mi Talk появилось объявление о возрождении сервиса в новом качестве. Согласно этому сообщению, Mi Talk теперь является «голосовым чатом для профессионалов».
В перезапущенном сервисе применяется та же механика работы, что и в Clubhouse. Пользователи смогут подписываться друг на друга и проводить беседы в тематических «комнатах». Правда, в отличие от Clubhouse, уже доступна версия не только для iOS, но и для Android.
В компании отмечают, что речь идёт о полностью новом продукте, а потому переносить аккаунты и пользовательские данные из оригинального приложения они не планируют. Пока что возрождённый Mi Talk работает в режиме бета-тестирования и требует приглашения для регистрации.
Оригинальный Clubhouse стал популярен среди жителей Китая в начале 2021 года, поскольку там они могли обсуждать политику, не опасаясь государственной цензуры. В феврале власти страны заблокировали соцсеть.
Видео дня. «Обещал пиар и кинул»: экс-солистку группы «Пропаганда» обманули на 350 тысяч рублей
Секрет Фирмы: последние новости
Жители американского штата отсудили у Facebook $650 млн Жители американского штата отсудили у Facebook $650 млн В Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в чатах В Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в чатах «Яндекс» решил изменить свою бизнес-структуру «Яндекс» решил изменить свою бизнес-структуру
Комментарии
Интернет , Наука и техника , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Убийство отца на глазах у ребенка попало на видео
00:26
Убийство отца на глазах у ребенка попало на видео
Происшествия
Реакция россиянина из UFC на поражение судейским решением попала на видео
00:21
Реакция россиянина из UFC на поражение судейским решением попала на видео
Взрыв бомбы времен Второй мировой войны попал на видео
00:17
Взрыв бомбы времен Второй мировой войны попал на видео
В мире Происшествия
Момент ДТП с маршруткой на проспекте Ветеранов попал на видео
00:18
Момент ДТП с маршруткой на проспекте Ветеранов попал на видео
Происшествия
Массовая драка на чемпионате по дзюдо в Дагестане попала на видео
00:59
Массовая драка на чемпионате по дзюдо в Дагестане попала на видео
Происшествия
ДТП на Петроградской набережной в Петербурге попало на видео
00:14
ДТП на Петроградской набережной в Петербурге попало на видео
Происшествия
Перестрелку в Махачкале показали на видео
00:48
Перестрелку в Махачкале показали на видео
Происшествия
Появилось видео победы россиянина над украинцем в UFC
00:35
Появилось видео победы россиянина над украинцем в UFC
Опубликовано видео с места взрыва в больнице на Украине
00:29
Опубликовано видео с места взрыва в больнице на Украине
Происшествия
Застрявшую на льду Байкала косулю сняли на видео
00:22
Застрявшую на льду Байкала косулю сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение