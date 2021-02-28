Xiaomi запустила аналог Clubhouse

Компания Xiaomi решила превратить ранее приостановленный сервис Mi Talk в аналог популярной социальной сети Clubhouse. Решение о возрождении приложения в новом качестве было принято всего через неделю после его закрытия.

Mi Talk был запущен в декабре 2010 года, однако так и не получил значительной популярности среди пользователей. В январе 2021 года Xiaomi объявила о закрытии проекта 19 февраля.

Однако всего через неделю на официальном сайте Mi Talk появилось объявление о возрождении сервиса в новом качестве. Согласно этому сообщению, Mi Talk теперь является «голосовым чатом для профессионалов».

В перезапущенном сервисе применяется та же механика работы, что и в Clubhouse. Пользователи смогут подписываться друг на друга и проводить беседы в тематических «комнатах». Правда, в отличие от Clubhouse, уже доступна версия не только для iOS, но и для Android.

В компании отмечают, что речь идёт о полностью новом продукте, а потому переносить аккаунты и пользовательские данные из оригинального приложения они не планируют. Пока что возрождённый Mi Talk работает в режиме бета-тестирования и требует приглашения для регистрации.

Оригинальный Clubhouse стал популярен среди жителей Китая в начале 2021 года, поскольку там они могли обсуждать политику, не опасаясь государственной цензуры. В феврале власти страны заблокировали соцсеть.