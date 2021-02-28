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Россиян предупредили о мошенничестве в модном приложении Clubhouse 

Ferra.ru и ещё 2 25 минут назад
Россиян предупредили о мошенничестве в Clubhouse
Фото: Reuters
В модном приложении для голосовых чатов Clubhouse можно зарегистрироваться только по приглашениям. Это используется мошенниками. Как не стать их жертвой, рассказал эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.
Об этом он говорил с радио Sputnik. По словам эксперта, такой «элитарный» подход с приглашениями часто становится основой для мошеннических действий. Причём в СМИ уже писали о продаже фальшивых приглашений в Clubhouse. Евгений Ющук рассказал, как отличить фальшивку от настоящего инвайта.
По его мнению, существует только один способ — оценить человека, который это приглашение прислал. Лучше не покупать инвайты на «чёрном» рынке, у незнакомых людей.
Ющук также напомнил, что подобная история с приглашениями наблюдалась на заре Gmail. Компания Google добавляла туда участников по приглашениям. Ющук считает, что интерес к Clubhouse постепенно затухнет.
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Интернет , Наука , Евгений Ющук , Google , ИА Sputnik
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