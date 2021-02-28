Россиян предупредили о мошенничестве в Clubhouse

В модном приложении для голосовых чатов Clubhouse можно зарегистрироваться только по приглашениям. Это используется мошенниками. Как не стать их жертвой, рассказал эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук

Об этом он говорил с радио Sputnik. По словам эксперта, такой «элитарный» подход с приглашениями часто становится основой для мошеннических действий. Причём в СМИ уже писали о продаже фальшивых приглашений в Clubhouse. Евгений Ющук рассказал, как отличить фальшивку от настоящего инвайта.

По его мнению, существует только один способ — оценить человека, который это приглашение прислал. Лучше не покупать инвайты на «чёрном» рынке, у незнакомых людей.