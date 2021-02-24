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Москва

В Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в чатах 

Секрет Фирмы и ещё 19 10 часов назад
В Telegram появилась новая функция
Фото: Lenta.ru
В мессенджере Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в любых чатах. В этом режиме сообщения удаляются через 24 часа или 7 дней после отправки. Автоматическое удаление затронет сообщения, которые были отправлены после установки таймера, тогда как более ранняя переписка останется в истории чата, уточнили в Telegram. Таймер автоматического удаления включится сразу после отправки сообщения, а не в момент его прочтения получателем. Включать автоматическое удаление сообщений в группах и каналах могут только их администраторы. Новое обновление также позволяет пользователям добавлять виджеты Telegram на домашний экран телефона и создавать временные ссылки для приглашения участников в группы и каналы. При приближении количества участников группы к 200 000 администраторы могут преобразовать её в группу для трансляций с неограниченным количеством участников. В таких группах сообщения могут писать только администраторы, но участники смогут общаться в голосовом чате группы. В январе 2021 года Telegram стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире. Интерес к нему вспыхнул на фоне анонса спорного обновления WhatsApp, объявившего о намерениях делиться всеми данными о своих пользователях с материнской корпорацией Facebook. В результате за три дня после этого объявления в Telegram зарегистрировались 25 млн человек. В конце января 2021 года в Telegram появилась функция импорта чатов из других приложений, например, WhatsApp, Line и KakaoTalk. Фото: Pixabay, Pixabay License Тайная и публичная жизнь миллиардеров — в нашем инстаграме.
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Интернет , Москва
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