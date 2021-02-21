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«В Киеве все говорят на русском»: украинскую школьницу затравили за язык 

News.ru 21 минуту назад
Украинскую школьницу затравили за язык
Фото: ТАСС
15-летнюю школьницу из Киева затравили в соцсетях за её признание в том, что в украинской столице все говорят на русском языке. Девочка выпустила ролик в TikTok, в котором в грубой форме призвала не навязывать украинцам язык, который им может не нравиться.

Да вср*лась мне ваша мова. Если человек не любит этот язык, то зачем на нём разговаривать. Меня очень бесит этот язык, особенно его звучание… — заявила она.

А потом ещё и обозвала сельских жителей «маленькими патриотиками», которые прицепились к ней со своим украинским.
После того, как неё обрушилась волна хейта, и девочке пришлось извиняться за свои слова. Новый ролик она выложила в Сети 19 февраля.
Она попросила прощения за «негативные выказывания касательно украинского языка» и признала, что её предыдущий ролик на эту тему был ошибкой. На самом деле она хорошо знает украинский, сказала школьница, но у неё есть небольшой акцент.
Девушка-блогер с Украины Di.rubens приняла участие в некой викторине, где другой блогер предложил ей сделать выбор между Украиной и Россией. Критерии выбора озвучены не были, но девушка, замешкавшись, в итоге ответила: Россия. На этом фоне она всерьёз сцепилась с офицером ВСУ, который обвинил её в непатриотичности, писал NEWS.ru.
А пока украинских блогеров травят за любое упоминание России, американские тиктокеры зажигают под песню про Россию. Неожиданно популярным стал новый челлендж — танцы под Boney M. о Григории Распутине. Блогеры со всего мира, включая США, начали использовать её для записи коротких видео.
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Комментарии 4
Интернет , В мире , Григорий Распутин , Киев
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