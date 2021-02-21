Украинскую школьницу затравили за язык

15-летнюю школьницу из Киева затравили в соцсетях за её признание в том, что в украинской столице все говорят на русском языке. Девочка выпустила ролик в TikTok, в котором в грубой форме призвала не навязывать украинцам язык, который им может не нравиться.

Да вср*лась мне ваша мова. Если человек не любит этот язык, то зачем на нём разговаривать. Меня очень бесит этот язык, особенно его звучание… — заявила она.

А потом ещё и обозвала сельских жителей «маленькими патриотиками», которые прицепились к ней со своим украинским.

После того, как неё обрушилась волна хейта, и девочке пришлось извиняться за свои слова. Новый ролик она выложила в Сети 19 февраля.

Она попросила прощения за «негативные выказывания касательно украинского языка» и признала, что её предыдущий ролик на эту тему был ошибкой. На самом деле она хорошо знает украинский, сказала школьница, но у неё есть небольшой акцент.

Девушка-блогер с Украины Di.rubens приняла участие в некой викторине, где другой блогер предложил ей сделать выбор между Украиной и Россией. Критерии выбора озвучены не были, но девушка, замешкавшись, в итоге ответила: Россия. На этом фоне она всерьёз сцепилась с офицером ВСУ, который обвинил её в непатриотичности, писал NEWS.ru.