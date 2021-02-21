Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

WhatsApp запретит отправлять сообщения при отказе от его правил 

News.ru 10 минут назад
WhatsApp запретит отправлять сообщения при отказе от его правил
Фото: pixabay.com
Если пользователи WhatsApp откажутся от выполнения его новых правил, мессенджер применит в и отношении их санкции — ограничит отправку сообщений.
Как говорится в сообщении на сайте техподдержки, обновлённые положения политики WhatsApp необходимо принять до 15 мая 2021 года. В них сказано, что руководство сервиса будет передавать данные о клиентах в компанию Facebook, хотя ранее обещало этого не делать.
Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт, однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений, — сказано в сообщении.
Мессенджер будет работать только на приём звонков и уведомлений, но отправлять сообщения будет запрещено.
При этом неактивные аккаунты удалят уже через 120 дней с последнего использования приложения.
От мессенджера сегодня отказались уже 30 миллионов пользователей из-за его новой политики. Большинство пользователей не согласны передавать свои личные данные и контакты в Facebook.
Ранее NEWS.ru писал, что в чатах Telegram не будет рекламы, для таргетинга которой могут использоваться данные пользователей. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
News.ru: последние новости
WhatsApp запретит отправлять сообщения при отказе от его правил WhatsApp запретит отправлять сообщения при отказе от его правил Telegram-боты начали массово сливать личные данные россиян Telegram-боты начали массово сливать личные данные россиян Clubhouse вызвал интерес у мошенников в России Clubhouse вызвал интерес у мошенников в России
Комментарии 3
Интернет , Общество , Павел Дуров
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение