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В борьбе со СМИ Facebook случайно заблокировала собственную страницу 

Ferra.ru 30 минут назад
В борьбе со СМИ Facebook случайно заблокировала себя
Фото: Ferra.ru
Недавно Facebook запретила пользователям и СМИ из Австралии делиться местными и международными новостями. Всё дело в готовящемся законе, который обяжет компанию платить медиаизданиям за их контент. Мера Facebook сыграла против неё самой — соцсеть случайно заблокировала собственную страницу.
Как заметили пользователи, в прошедший четверг Facebook ограничила собственную страницу в Австралии. В тот же день её восстановили, но люди успели сделать скриншоты. Страница Facebook какое-то время была без фото и без публикаций.
Также ранее компания случайно заблокировала страницы правительственных организаций Австралии. В их числе были страницы медицинских учреждений.
Что интересно, на фоне разговоров о законе Google начала заключать соглашения с издателями СМИ.
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Интернет , Наука и техника , Google , Австралия
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