Попова: распространение коронавируса в России удается сдерживать 

МОСКВА , 18 февраля. /ТАСС/. Распространение коронавирусной инфекции в России удается сдерживать, но риск столкнуться с вирусом еще достаточно велик. Об этом сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Общими усилиями нам удается сдерживать распространение, и все ежедневные цифры регистрации [новых случаев заражения] снижаются. 12 тыс. в сутки — это большое количество , а мы знаем еще и бессимптомные случаи, и значит, это количество еще больше. Это говорит о том, что возможность встретить вирус в популяции среди людей достаточно высока сегодня", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале " Россия-1 ".

Попова также напомнила, что респираторные инфекции активизируются в середине января, феврале и марте. «Сейчас нельзя сказать, что все прошло, и мы отпускаем ситуацию. Это не так. Сегодня риски еще достаточно велики», — отметила она.