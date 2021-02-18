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Попова: распространение коронавируса в России удается сдерживать 

ТАСС и ещё 1 8 часов назад
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Распространение коронавирусной инфекции в России удается сдерживать, но риск столкнуться с вирусом еще достаточно велик. Об этом сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Общими усилиями нам удается сдерживать распространение, и все ежедневные цифры регистрации [новых случаев заражения] снижаются. 12 тыс. в сутки — это большое количество , а мы знаем еще и бессимптомные случаи, и значит, это количество еще больше. Это говорит о том, что возможность встретить вирус в популяции среди людей достаточно высока сегодня", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале "Россия-1".
Попова также напомнила, что респираторные инфекции активизируются в середине января, феврале и марте. «Сейчас нельзя сказать, что все прошло, и мы отпускаем ситуацию. Это не так. Сегодня риски еще достаточно велики», — отметила она.
Глава Роспотребнадзора обратила внимание на то, что иммунная система к весне становится слабее, чем осенью, и тяжелее прочих переносят болезни те, кто заболел в начале и в конце эпидемического сезона. «Вот сейчас главное — не попасть в число тех, кто заболевает на излете эпидситуации», — заключила она.
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Интернет , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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