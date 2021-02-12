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«РФ надежно защищена»: Нарышкин ответил на сообщения о планах боевиков устроить теракты на протестных акциях 

Газета.Ru и ещё 2 12 февраля 2021
«РФ надежно защищена»: Нарышкин ответил на сообщения о планах боевиков устроить теракты на протестных акциях
Фото: Газета.Ru
Сигналы о планах террористов по России поступают спецслужбам регулярно, однако страна надежно защищена от возможных действий бандитов. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, комментируя сообщение источников в правоохранительных органах о том, что запрещенная в РФ организация «Хаят Тахрир аш-Шам»* нацелила своих сторонников на совершение атак в местах массовых уличных акций в разных российских городах.

«Сигналы о тех или иных замыслах, планах боевиков, террористов, членов террористических организаций мы получаем с определенной регулярностью. Но я хотел бы сказать, что у российских спецслужб, силовых структур, прежде всего Федеральной службы безопасности, накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом, и справедливо сказать, что Россия достаточно надежно защищена от этого зла», — объяснил директор СВР.

Ранее информагентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что террористы, подконтрольные «Хайят Тахрир аш-Шам»*, готовят боевиков для совершения терактов на несанкционированных акциях в России.
*«Хаят Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещена в РФ
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Комментарии
Интернет , Сергей Нарышкин , МВД
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