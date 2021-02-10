WhatsApp сможет работать одновременно на нескольких устройствах

Популярный мессенджер WhatsApp избавится от старой проблемы — невозможности работать одновременно на нескольких устройствах. О работе над решением этого ограничения сообщает портал WABetaInfo.

В свежей бета-версии программы 2.21.30 "засветилась" составная часть такой возможности — выход из учетной записи на подключенном к аккаунту WhatsApp устройстве. Сейчас выйти из него можно только путем удаления приложения с гаджета и последующей установкой с новыми данными.

WhatsApp тестирует не только поддержку одновременной работы приложения на нескольких устройствах, но и полноценный веб-клиент, которому не нужно подключения смартфона. Сейчас мессенджер привязан к конкретному устройству и номеру телефона.

Пока функция проходит ранее бета-тестирование. Стабильные версии WhatsApp получат поддержку работы на нескольких устройствах позднее — конкретные сроки не называются.