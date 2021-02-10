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Москва

В Госдуме предрекли интернет по паспорту 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
В Госдуме предрекли интернет по паспорту
Фото: Национальная Служба Новостей
В ближайшие годы в мире произойдет масштабная деанонимизация интернета. Такое мнение на пресс-конференции НСН «Великий русский Web. Свой и без мата?» высказал зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. «Не удивлюсь, что в ближайшие два года будет введена не только регистрация в соцсетях по паспорту, но и просто вход в интернет по паспорту. Или будет какой-то личный ip-адрес. Как это было с сим-картами в сотовой связи. Сначала они были анонимными, а теперь все по паспорту. Анонимность в интернете если не пропадет совсем, то из повседневного обихода она уйдет. Государства в анонимном интернете теряют управляемость, в том числе политическую. Регулирование интернета будет все более жестким», — сказал Свинцов. 1 февраля зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев поднял вопрос о потенциальной возможности отключения России от глобального интернета, отметив, что на этот случай, у властей есть план действий.
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Комментарии
Интернет , Дмитрий Медведев , Андрей Свинцов , Госдума
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