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Москва

Кремль нашел эффективный способ борьбы с блокировками на YouTube 

Ura.Ru 1 час назад
Операторов могут обязать предоставлять пользователям бесплатный доступ к видеоконтенту соцсетей — «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также сайтам телеканалов первого и второго мультиплекса. Такую идею сейчас обсуждают в администрации президента (АП) и Минцифры.
В качестве аргумента приводится необходимость продвижения отечественного контента на фоне конфликтов в YouTube, а также общая социальная поддержка населения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в Кремле. «Отношения с YouTube у российских властей обострились после блокировки на платформе ряда прогосударственных СМИ. Так, на дискриминацию жаловались Владимир Соловьев, телеканалы „Царьград“, RT и „Крым 24“», — напоминает собеседник газеты.
Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что идея властей распространить бесплатный доступ на видео приведет к тому, что треть пользователей в принципе больше не увидят смысла платить за интернет, а нагрузка ляжет на операторов трафика.
Эксперимент «Доступный интернет», в рамках которого пользователи получают бесплатный доступ к 371 социально значимому сайту, начался в России 1 апреля 2020 года. В нем участвуют основные отечественные провайдеры.
В декабре прошлого года Госдума во втором чтении приняла законопроект, разрешающий Роскомнадзору блокировать Интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ. Под действие закона попадают YouTube, Facebook и Twitter.
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Интернет , Видео , Политика , Законопроекты , Крым наш , Карен Казарян , Владимир Соловьев , Администрация Президента РФ , Роскомнадзор , Госдума , Google , Царьград ТВ
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