Операторов могут обязать предоставлять пользователям бесплатный доступ к видеоконтенту соцсетей — «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также сайтам телеканалов первого и второго мультиплекса. Такую идею сейчас обсуждают в администрации президента (АП) и Минцифры.

В качестве аргумента приводится необходимость продвижения отечественного контента на фоне конфликтов в YouTube, а также общая социальная поддержка населения, пишет « Коммерсант » со ссылкой на источники в Кремле. «Отношения с YouTube у российских властей обострились после блокировки на платформе ряда прогосударственных СМИ. Так, на дискриминацию жаловались Владимир Соловьев , телеканалы „Царьград“, RT и „Крым 24“», — напоминает собеседник газеты.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что идея властей распространить бесплатный доступ на видео приведет к тому, что треть пользователей в принципе больше не увидят смысла платить за интернет, а нагрузка ляжет на операторов трафика.

Эксперимент «Доступный интернет», в рамках которого пользователи получают бесплатный доступ к 371 социально значимому сайту, начался в России 1 апреля 2020 года. В нем участвуют основные отечественные провайдеры.