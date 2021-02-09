За неустойчивый Рунет предложили ввести крупные штрафы

За неустойчивую работу Сети, то есть нарушение норм закона о суверенном Рунете, интернет-провайдеров и операторов связи могут начать штрафовать на суммы до миллиона рублей. Соответствующие поправки в КоАП Госдума планирует рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях.
В том случае, если инициативу поддержат, за первое нарушение правил устойчивости Рунета с должностных лиц начнут взыскивать от 10 до 300 тысяч рублей, с юридических — от 60 до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение с компаний смогут удержать штраф до миллиона рублей.
Наказание последует за отсутствие или неправильное использование технических средств контроля и противодействия угрозам полноценной работе Интернета.
Кроме того, к ответственности могут начать привлекать владельцев точек обмена трафиком, если они не уведомили Роскомнадзор о начале своей деятельности. В ряде случаев возможна приостановка деятельности компании.
Как ранее пояснил «Парламентской газете» соавтор законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, закон об устойчивом рунете был призван обеспечить защиту российского сегмента Интернета от внешних воздействий. «Для этого необходимо регулятору и провайдерам устанавливать определённое оборудование, предоставлять доступ для контроля. Как показала практика, не все охотно откликаются на эти требования, поэтому резонно ввести штрафы», — сказал депутат.