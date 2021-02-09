Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

За неустойчивый Рунет предлагают ввести крупные штрафы 

Парламентская газета 55 минут назад
За неустойчивый Рунет предложили ввести крупные штрафы
Фото: ТАСС
За неустойчивую работу Сети, то есть нарушение норм закона о суверенном Рунете, интернет-провайдеров и операторов связи могут начать штрафовать на суммы до миллиона рублей. Соответствующие поправки в КоАП Госдума планирует рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях.
В том случае, если инициативу поддержат, за первое нарушение правил устойчивости Рунета с должностных лиц начнут взыскивать от 10 до 300 тысяч рублей, с юридических — от 60 до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение с компаний смогут удержать штраф до миллиона рублей.
Наказание последует за отсутствие или неправильное использование технических средств контроля и противодействия угрозам полноценной работе Интернета.
Кроме того, к ответственности могут начать привлекать владельцев точек обмена трафиком, если они не уведомили Роскомнадзор о начале своей деятельности. В ряде случаев возможна приостановка деятельности компании.
Как ранее пояснил «Парламентской газете» соавтор законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, закон об устойчивом рунете был призван обеспечить защиту российского сегмента Интернета от внешних воздействий. «Для этого необходимо регулятору и провайдерам устанавливать определённое оборудование, предоставлять доступ для контроля. Как показала практика, не все охотно откликаются на эти требования, поэтому резонно ввести штрафы», — сказал депутат.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
Парламентская газета: последние новости
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с соцвыплатами Россиян предупредили о новом виде мошенничества с соцвыплатами Подзаконные акты к закону о блокировке запрещённого контента подготовят к апрелю Подзаконные акты к закону о блокировке запрещённого контента подготовят к апрелю Цифровой контент от иностранных поставщиков не допустят в российские школы Цифровой контент от иностранных поставщиков не допустят в российские школы
Комментарии 8
Интернет , Политика , Законопроекты , Сергей Боярский , Роскомнадзор , Госдума , Парламентская газета
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
00:10
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
00:27
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
Происшествия
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
00:15
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
02:06
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
Происшествия
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
00:40
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
Общество Происшествия
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
01:02
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
Общество
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
00:22
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
Происшествия
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
00:21
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
Общество
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
00:22
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
Происшествия
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
01:18
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение