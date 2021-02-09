За неустойчивый Рунет предложили ввести крупные штрафы

За неустойчивую работу Сети, то есть нарушение норм закона о суверенном Рунете, интернет-провайдеров и операторов связи могут начать штрафовать на суммы до миллиона рублей. Соответствующие поправки в КоАП Госдума планирует рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях.

В том случае, если инициативу поддержат, за первое нарушение правил устойчивости Рунета с должностных лиц начнут взыскивать от 10 до 300 тысяч рублей, с юридических — от 60 до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение с компаний смогут удержать штраф до миллиона рублей.

Наказание последует за отсутствие или неправильное использование технических средств контроля и противодействия угрозам полноценной работе Интернета.

Кроме того, к ответственности могут начать привлекать владельцев точек обмена трафиком, если они не уведомили Роскомнадзор о начале своей деятельности. В ряде случаев возможна приостановка деятельности компании.