Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Дуров объяснил популярность Telegram 

News.ru и ещё 5 13 минут назад
Дуров раскрыл секрет успеха мессенджера Telegram
Фото: lukomore.org/Russian Look/Global Look Press
Павел Дуров отреагировал на сообщение, что созданный им мессенджер Telegram стал самым загружаемым мобильным приложением в мире. По его словам, секрет популярности кроется в последовательной работе над приложением.

В чём наш секрет? Последовательность. В течение последних 7,5 года мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и регулярно улучшали качество и набор функций наших приложений, — отметил Дуров в своём Telegram-канале.

Он добавил, что мессенджер в последнее время постоянно рос в различных рейтингах, а база пользователей ежегодно увеличивалась более чем на 40%. Дуров считает, что добиваться успеха в любой области можно, если «оставаться верным своим ценностям».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Павел Дуров рассказал, кто из мировых лидеров пользуется мессенджером Telegram. Он раскрыл адреса каналов президентов ряда стран. Два президента завели Telegram-каналы, написал Дуров в своём канале, указав, что эти два лидера — президент Бразилии Жаир Болсонару и глава Турции Реджеп Эрдоган. Он также привёл список других крупнейших мировых политиков, которые активно используют мессенджер.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
News.ru: последние новости
Приложение «Путешествую без COVID-19» стало доступно для скачивания Приложение «Путешествую без COVID-19» стало доступно для скачивания Telegram заблокировал каналы с персональными данными правоохранителей Telegram заблокировал каналы с персональными данными правоохранителей Человек-пёс: оптическая иллюзия напугала пользователей Человек-пёс: оптическая иллюзия напугала пользователей
Комментарии 7
Интернет , Общество , Реджеп Эрдоган , Павел Дуров
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
00:10
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
00:27
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
Происшествия
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
00:15
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
02:06
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
Происшествия
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
00:40
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
Общество Происшествия
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
01:02
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
Общество
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
00:22
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
Происшествия
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
00:21
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
Общество
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
00:22
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
Происшествия
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
01:18
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение