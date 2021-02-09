Дуров раскрыл секрет успеха мессенджера Telegram

Павел Дуров отреагировал на сообщение, что созданный им мессенджер Telegram стал самым загружаемым мобильным приложением в мире. По его словам, секрет популярности кроется в последовательной работе над приложением.

В чём наш секрет? Последовательность. В течение последних 7,5 года мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и регулярно улучшали качество и набор функций наших приложений, — отметил Дуров в своём Telegram-канале.

Он добавил, что мессенджер в последнее время постоянно рос в различных рейтингах, а база пользователей ежегодно увеличивалась более чем на 40%. Дуров считает, что добиваться успеха в любой области можно, если «оставаться верным своим ценностям».