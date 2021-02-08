Пользователи каршеринга столкнулись с проблемами в сервисе «Яндекс. Драйв» 

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Пользователи сообщили о массовых сбоях в работе сервисов «Яндекса»

В частности, сервиса каршеринга «Яндекс. Драйв», пишет ТАСС

Проблемы возникли в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Например, пользователи не видели в приложении «Драйва» доступные вокруг автомобили.

В пресс-службе компании агентству сообщили, что технические неполадки устранены, а пострадавшим сделают перерасчет и компенсируют стоимость поездки.

Ранее в понедельник пользователи «Яндекса» сообщили о сбоях в работе ряда сервисов компании, в частности, сайта и почты, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.