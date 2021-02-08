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Москва

Пользователи каршеринга столкнулись с проблемами в сервисе «Яндекс. Драйв» 

BFM.RU 12 часов назад
Пользователи сообщили о массовых сбоях в работе сервисов «Яндекса».
В частности, сервиса каршеринга «Яндекс. Драйв», пишет ТАСС.
Проблемы возникли в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Например, пользователи не видели в приложении «Драйва» доступные вокруг автомобили.
В пресс-службе компании агентству сообщили, что технические неполадки устранены, а пострадавшим сделают перерасчет и компенсируют стоимость поездки.
Ранее в понедельник пользователи «Яндекса» сообщили о сбоях в работе ряда сервисов компании, в частности, сайта и почты, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
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Интернет , Яндекс , ИТАР-ТАСС , Казань , Краснодарский Край , Москва , Республика Татарстан , Санкт-Петербург , Сочи
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