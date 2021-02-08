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«ВКонтакте» проведет марафон по разработке и дизайну «Вездекод» 

ТАСС 2 часа назад
Социальная сеть «ВКонтакте» проведет марафон по разработке и дизайну «Вездекод». Как сообщили в пресс-службе компании, призовой фонд составит 1,4 млн рублей.
"Школьники, студенты и молодые специалисты из самых отдаленных уголков страны испытают свои силы в решении задач, близких к работе программистов и дизайнеров, на практике. Проявить себя смогут не только участники, но и организаторы", — отметила руководитель команды мероприятий бренда работодателя «ВКонтакте» Елизавета Колесникова.
Получить лицензию и организовать отборочный этап смогут образовательные учреждения и инициативные команды. Прием заявок в сообществе команды «ВКонтакте» продлится до 9 марта. Там же 15 марта будут объявлены результаты.
Первый тур соревнований пройдет в четырех городах в офлайн и онлайн форматах. В каждом из этих городов победители получат 100 тыс. рублей. Финал, в котором примут участие 30 команд, состоится 21–23 октября в Санкт-Петербурге.
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Интернет , Санкт-Петербург
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