Социальная сеть «ВКонтакте» проведет марафон по разработке и дизайну «Вездекод». Как сообщили в пресс-службе компании, призовой фонд составит 1,4 млн рублей.

"Школьники, студенты и молодые специалисты из самых отдаленных уголков страны испытают свои силы в решении задач, близких к работе программистов и дизайнеров, на практике. Проявить себя смогут не только участники, но и организаторы", — отметила руководитель команды мероприятий бренда работодателя «ВКонтакте» Елизавета Колесникова.

Получить лицензию и организовать отборочный этап смогут образовательные учреждения и инициативные команды. Прием заявок в сообществе команды «ВКонтакте» продлится до 9 марта. Там же 15 марта будут объявлены результаты.

Первый тур соревнований пройдет в четырех городах в офлайн и онлайн форматах. В каждом из этих городов победители получат 100 тыс. рублей. Финал, в котором примут участие 30 команд, состоится 21–23 октября в Санкт-Петербурге.