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Google Chrome не будет работать на устаревших компьютерах 

Мир24 и ещё 7 48 минут назад
Google Chrome прекращает работу на компьютерах старше 2005 года
Фото: Газета.Ru
Браузер Google Chrome перестанет работать на компьютерах и ноутбуках старше 2005 года выпуска, говорится в документе о политике команды разработчиков Chromium.
В материалах также подчеркивается, что обновление Chrome 89 принесет отказ от поддержки процессоров архитектуры x86, не обладающих поддержкой команд Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3). Это в первую очередь коснется платформ до 2005 года выпуска. Но если компьютер на чипе Celeron M, то его всего еще можно обновить до более актуальной версии — Windows 10, однако нового Chrome в этом случае он не получит.
Пользователи версии Chrome 87 и выше в скором времени получат сообщения с предупреждением о прекращении поддержки. Непопулярная мера Google затронет только Windows — ChromeOS, Android и Mac уже требуют процессоры с поддержкой SSE3.
Ранее сообщалось, что поисковик Google разместил на стартовой странице логотип, посвященный дню рождения русского географа Петра Семенова-Тянь-Шанского.
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Интернет , Google
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