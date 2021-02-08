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Google Chrome перестанет работать на некоторых компьютерах 

РИА Новости 50 минут назад
Браузер Google Chrome прекратит работу на некоторых компьютерах
Фото: Reuters
Браузер Google Chrome перестанет работать на компьютерах и ноутбуках старше 2005 года выпуска. Об этом сообщается в документе о политике команда разработчиков Chromium.
Обновление Chrome 89 принесет отказ от поддержки процессоров архитектуры x86, которые не обладают поддержкой команд Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3). В основном это коснется платформ до 2005 года выпуска. И если ПК на чипе Celeron M все еще можно обновить до актуальной Windows 10, то нового Chrome он не получит.
Пользователи версии Chrome 87 и выше получат сообщения о прекращении поддержки в ближайшие недели. Непопулярная мера Google коснется только Windows, поскольку ChromeOS, Android и Mac уже требуют процессоров с поддержкой SSE3.
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Интернет , Наука и техника , Google
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