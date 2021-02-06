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Москва

Пользователей Сети удивила необычная оптическая иллюзия 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Человек-пёс: оптическая иллюзия напугала пользователей
Фото: CC0 / Hans / Camera
В Сети набирает популярность новая оптическая иллюзия: пользователи не могут понять, кто запечатлен на фотографии — человек или собака, сообщает Daily Mail.
На кадре изображен заснеженный лес, посреди которого "кто-то черный" — то ли бегущая собака, то ли человек с рюкзаком, снятый со спины.
Фотография вызвала множество комментариев.

"Мне пришлось надеть очки, чтобы наконец увидеть собаку", — написал один из пользователей.

"Это поразительно! Я видела что угодно, но не пса", — отметил другой.

"Лол, как тут вообще можно увидеть фигуру человека?" — добавил третий

"Я даже немного расстроен из-за того, что сразу увидел собаку", — признался еще один комментатор.
Суть иллюзии заключается в том, что на фото изображен никакой не человек, а обычный пудель, бегущий к своему хозяину. То, что на первый взгляд кажется затылком человека, является хвостом собаки, а "рюкзак" — мордой питомца.
Ранее в Сети появилось видео, на котором из-за оптической иллюзии голова купающегося мужчины "отделилась" от тела.
На кадрах видно, что через прозрачные стенки бассейна положение человека в воде выглядит искаженным. По мере приближения камеры и смены ракурса части тела "приближаются" друг к другу и в конце концов принимают нормальный вид.
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Интернет , Общество
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