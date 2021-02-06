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Москва

Telegram заблокировал каналы с персональными данными правоохранителей 

News.ru 25 минут назад
Telegram заблокировал каналы с данными полицейских
Фото: lukomore.org/Global Look Press
Каналы с личными данными граждан РФ — участников протестов и сотрудников правоохранительных органов — заблокировал Telegram. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.
По словам Дурова, блокировке за последние недели подверглись каналы, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в стране, правоохранителей, прокуроров и журналистов.
Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением, — написал Павел Дуров в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что из-за работы этих каналов компания не могла выпустить экстренное обновление Telegram для iOS, поскольку оно не получало одобрения Apple.
В результате каналы с личным данными было решено заблокировать.
Благодаря этому мы сможем продолжить обновлять Telegram в App Store и Google Play, последовательно применяя наши правила ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов, — заявил Павел Дуров.
Ранее заблокировать такую информацию также требовал Роскомнадзор.
23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел. 31 января акции протеста повторились. Об этом писал NEWS.ru.
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Комментарии 12
Интернет , Общество , Алексей Навальный , Леонид Волков , Павел Дуров , Роскомнадзор , Apple , МВД , Google
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