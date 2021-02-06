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Pornhub введёт биометрическую верификацию пользователей 

Секрет Фирмы 37 минут назад
Pornhub введёт биометрическую верификацию пользователей
Фото: Reuters
Pornhub введёт биометрическую верификацию пользователей, которые загружают контент на порносайт. Всё из-за скандала вокруг видеозаписей, изображающих насилие над несовершеннолетними. Перед тем как выложить видео, пользователю теперь придётся, авторизоваться с помощью фотографии и документа, удостоверяющего личность.
Проверкой данных будет заниматься компания Yoti. Она, используя безопасную биометрическую технологию, проверит действительность документа и сопоставит его с присланным фото.
В качестве ещё одной меры администрация Pornhub станет чаще проверять запросы на наличие фраз, которые нарушают политику пользования. Модераторы сайта пройдут более тщательную подготовку. Их также обеспечат терапией для поддержания психологического здоровья.
Ранее The New York Times pаскритиковала администрацию Pornhub за то, что она недостаточно качественно проверяет контент. Автор статьи рассказал истории несовершеннолетних, видео с которыми попали на сайт. При этом представители ресурса заявили, что он «безоговорочно предан борьбе с нелегальным контентом» и не допускает публикацию роликов с несовершеннолетними и насилием.
На фоне возникшего скандала платёжные системы Mastercard и Visa в декабре 2020 года запретили использовать свои карты для оплаты подписки и услуг на Pornhub. Ресурсу пришлось пойти на беспрецедентный шаг и удалить все видео, загруженные с неверифицированных аккаунтов. В итоге контент платформы поредел почти вдвое: из 13,5 млн роликов осталось всего 7,2 млн Позже порноактрисы пожаловались на резкое падение доходов после того, как платёжные системы Mastercard и Visa объявили бойкот Pornhub. По их словам, развёрнутая против платформы кампания практически лишила их средств к существованию, но при этом не повлияла на проблему с нелегальным контентом.
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Комментарии 1
Интернет , Наука и техника , Visa , New York Times
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