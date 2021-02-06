Pornhub введёт биометрическую верификацию пользователей, которые загружают контент на порносайт. Всё из-за скандала вокруг видеозаписей, изображающих насилие над несовершеннолетними. Перед тем как выложить видео, пользователю теперь придётся, авторизоваться с помощью фотографии и документа, удостоверяющего личность.

Проверкой данных будет заниматься компания Yoti. Она, используя безопасную биометрическую технологию, проверит действительность документа и сопоставит его с присланным фото.

В качестве ещё одной меры администрация Pornhub станет чаще проверять запросы на наличие фраз, которые нарушают политику пользования. Модераторы сайта пройдут более тщательную подготовку. Их также обеспечат терапией для поддержания психологического здоровья.

Ранее The New York Times pаскритиковала администрацию Pornhub за то, что она недостаточно качественно проверяет контент. Автор статьи рассказал истории несовершеннолетних, видео с которыми попали на сайт. При этом представители ресурса заявили, что он «безоговорочно предан борьбе с нелегальным контентом» и не допускает публикацию роликов с несовершеннолетними и насилием.