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Telegram в январе стал самым скачиваемым приложением в мире 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Telegram стал самым скачиваемым приложением в мире
Фото: Reuters
Мессенджер Telegram в январе 2021 года стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире, обогнав TikTok и WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные компании Sensor Tower, занимающейся аналитикой цифровых рынков, опубликованные в четверг вечером.
Количество скачиваний и установок Telegram достигло отметки 63 млн, что почти в четыре раза больше аналогичных показателей в январе 2020 года. Наибольший рост пришелся на Индию и Индонезию. На втором месте — TikTok (62 млн скачиваний). В пятерке лидеров также Signal, Facebook и WhatsApp. При этом Telegram с большим отрывом от конкурентов лидировал в Google Play, но в цифровом магазине Apple занял только четвертое место. Тем не менее, на общем лидерстве созданного Павлом Дуровым мессенджера это не сказалось.
В январе 2021 года в сфере социальных сетей и мессенджеров произошли серьезные изменения. После того, как сторонники бывшего президента США Дональда Трампа заняли здание Конгресса 6 января, многие социальные сети заблокировали аккаунты предыдущего главы Белого дома и объявили о планах ужесточения борьбы с экстремистским контентом. Один из крупнейших мессенджеров в мире WhatsApp ужесточил правила отправки сообщений. На этом фоне стали набирать популярность другие мессенджеры и соцсети, проводящие не столь жесткую политику в отношении контента.
В США общественная организация Coalition for a Safer Web обвинила Telegram в том, что он предоставляет площадку для сторонников насильственных действий, и потребовала через суд его удаления из App Store.
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Комментарии
Интернет , Наука и техника , Павел Дуров , Дональд Трамп , Apple , Google , Индия , Индонезия , Нью-Йорк , США
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