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Москва

Google удалила расширение, которое ускоряло работу Chrome 

Ferra.ru 4 часа назад
Google удалила популярное расширение The Great Suspender
Фото: Ferra.ru
Google заблокировала популярное расширение The Great Suspender для браузера Chrome и удалила его из интернет-магазина Chrome. Это расширение позволяло выключать неиспользуемые вкладки, чтобы оптимизировать работу браузера.
Пользователи The Great Suspender получили оповещение о том, что расширение содержало вредоносное ПО. Сообщается, что расширение в конце 2020 года продали неизвестной компании, а она добавила в него эксплойт. Он позволял выполнять код без ведома пользователя. Данное расширение, кстати, уже удалили и из Microsoft Edge.
The Great Suspender довольно быстро стало популярным, поскольку браузер Chrome потребляет много ресурсов, а расширение позволяло заменять неактивные вкладки пустым серым экраном, экономя ресурсы. Сообщается, что после блокировки многие пользователи потеряли неиспользуемые вкладки, которые были им нужны.
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Интернет , Microsoft , Google
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