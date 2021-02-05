Google удалила популярное расширение The Great Suspender

Google заблокировала популярное расширение The Great Suspender для браузера Chrome и удалила его из интернет-магазина Chrome. Это расширение позволяло выключать неиспользуемые вкладки, чтобы оптимизировать работу браузера.

Пользователи The Great Suspender получили оповещение о том, что расширение содержало вредоносное ПО. Сообщается, что расширение в конце 2020 года продали неизвестной компании, а она добавила в него эксплойт. Он позволял выполнять код без ведома пользователя. Данное расширение, кстати, уже удалили и из Microsoft Edge.

The Great Suspender довольно быстро стало популярным, поскольку браузер Chrome потребляет много ресурсов, а расширение позволяло заменять неактивные вкладки пустым серым экраном, экономя ресурсы. Сообщается, что после блокировки многие пользователи потеряли неиспользуемые вкладки, которые были им нужны.