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Назван способ защититься от бота-мошенника в Telegram 

News.ru и ещё 8 50 минут назад
Назван способ защититься от бота-мошенника в Telegram
Фото: pixabay.com
Telegram стал новой площадкой для телефонных мошенников, ведь у него уже есть встроенная IP-телефония, а также бот, который меняет голоса и номер телефона звонящего. Но есть способ защититься от возможной атаки.
Как сообщил специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с «360», спасти от злоумышленников помогут специальные приложения и минимальный уровень IT-грамотности.
Например, в «Яндексе» многие пользователи создают на специальных сайтах базы с телефонами мошенников. То есть если сделать запрос, что за номер вам звонит, можно узнать, что это аферисты. Есть и специальные иностранные приложения, добавил Вакулин.
Эти приложения анализируют открытые данные, которые находятся в так называемом white net, то есть в «белом», открытом Интернете. Номер сохраняется в базе данных, и ему даётся оценка. На основе всех собранных данных, которые пользователи сами прислали, приложение выдаёт, что за номер, — объяснил специалист.
Например, в некоторых случаях звонящему приходят пометки «коллекторы», «мошенники из банка» и прочие. Но тут тоже важно понимать, что эти приложения запрашивают доступ к контактам, обратил внимание специалист.
Также он посоветовал при попытке загуглить номер «оборачивать его в кавычки». Так пользователь даёт понять поисковой системе, что она должна найти в точности такой же запрос, поделился лайфхаком Вакулин.
Ранее NEWS.ru писал, что мошенники начали использовать Telegram-бот для подмены номера телефона и голоса. Это может спровоцировать целую волну телефонных обманов, с другой стороны, может послужить на благо закона.
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Интернет , Криминал , Общество , Яндекс
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