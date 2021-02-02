Ургант высмеял зарегистрировавшегося в TikTok Дроздова 

Ведущий пошутил, что после появления Дроздова в TikTok средний возраст пользователей сервиса вырос с 12 до 14 лет. «А я напомню, что Николай Дроздов старше Дани Милохина в 19 раз», — добавил Ургант.

По словам ведущего «Вечернего Урганта», Дроздов завел страницу в TikTok, чтобы давать добрые советы молодым людям. «Я думаю, что Николая Николаевича в TikTok ждет большой успех, потому что у нас не Америка — пожилого человека в соцсетях не заблокируют», — заключил Ургант, намекая на инцидент с бывшим президентом США Дональдом Трампом , аккаунты которого временно заморозили практически во всех популярных социальных сетях.