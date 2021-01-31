Королеве Елизавете II понадобился помощник для ведения соцсетей 

На сайте Букингемского дворца разместили вакансию помощника старшего сотрудника по коммуникациям, в обязанности которого входит ведение социальных сетей.

Отмечается, что Королевский дворец ищет кандидата с высшим образованием и опытом администрирования сайтов или соцсетей. У соискателя должны быть навыки работы с видеоматериалами, умение фотографировать, разбираться в дизайне, копирайтинге и SMM. От потенциального сотрудника королевского двора также ждут креативности.

Кроме того, кандидат на вакансию должен уметь использовать аналитику соцсетей для оценки вовлеченности аудитории. Кроме того, сотруднику придется вести официальные аккаунты Букингемского дворца, создавать для них тексты и видео, а также продвигать контент и королевские инициативы.

Успешный кандидат будет получать оклад в размере 27 тысяч фунтов стерлингов в год — около 2,7 млн рублей. Кроме того, подразумеваются льготы. Всего в неделю придется работать 37,5 часа.