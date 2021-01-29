В ряде стран произошел сбой в работе Twitter

В ряде стран мира в пятницу наблюдается сбой в работе социальной сети Twitter. Об этом сообщает портал Downdetector.

По данным ресурса, отслеживающего работу популярных сервисов, наибольшее количество проблем с Twitter у пользователей из США . Также плохо работает сеть в Великобритании и Японии.

От россиян жалоб на работу Twitter не поступало.

Сообщается, что большинство пользователей в США жалуются на перебои в работе сайта — 66%. Еще 19% — столкнулись с проблемами на устройствах iPhone и iPad. 13% не могут запустить Twitter на операционной системе Android.