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Пользователи ряда стран мира сообщают о сбое в работе Twitter 

News.ru и ещё 1 28 минут назад
В ряде стран произошел сбой в работе Twitter
Фото: pixabay.com
В ряде стран мира в пятницу наблюдается сбой в работе социальной сети Twitter. Об этом сообщает портал Downdetector.
По данным ресурса, отслеживающего работу популярных сервисов, наибольшее количество проблем с Twitter у пользователей из США. Также плохо работает сеть в Великобритании и Японии.
От россиян жалоб на работу Twitter не поступало.
Сообщается, что большинство пользователей в США жалуются на перебои в работе сайта — 66%. Еще 19% — столкнулись с проблемами на устройствах iPhone и iPad. 13% не могут запустить Twitter на операционной системе Android.
Ранее NEWS.ru писал о том, что журналист и телеведущий Владимир Познер решил сохранить аккаунты своего официального сайта «Познер онлайн» в социальных сетях. Об этом он сообщил на официальной странице интернет-ресурса в Facebook.
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Интернет , Наука и техника , Владимир Познер
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