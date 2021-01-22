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В поиске Google стали доступны тысячи украденных логинов и паролей 

Прайм и ещё 2 48 минут назад
В поиске Google стали доступны тысячи украденных логинов и паролей
Фото: РИА Новости
Эксперты компании Check Point Software Technologies раскрыли кампанию, в ходе которой киберпреступники случайно выложили в интернет более тысячи учетных данных сотрудников компаний по всему миру; украденные логины и пароли стали доступны для простого запроса в поисковой строке Google, говорится в сообщении компании.
По данным экспертов, в августе прошлого года мошенники начали рассылку фишинговых писем, замаскированных под уведомления о сканировании от фирмы Xerox. Письма содержали вредоносное вложение, которому удалось обойти защитные фильтры Microsoft Office 365. Открыв вложение, пользователь попадал на фишинговый сайт, копировавший стартовую страницу популярных компаний, в данном случае Xerox.

"Адреса электронной почты и пароли, которые работники компаний вводили на фишинговом сайте, отправлялись на страницы на скомпрометированных серверах в формате текстовых файлов. Google, постоянно индексирующий веб-страницы, автоматически включил файлы с украденными данными в результаты поиска, сделав их доступными любому пользователю, который введет подходящий запрос", — уточняется в сообщении.

В результате более тысячи учетных данных сотрудников компаний по всему миру оказались в руках злоумышленников. "Доступ к персональным данным получили все интернет-пользователи. Хакеры специально создали веб-страницы для хранения логинов и паролей жертв, но не учли одного: если сами они могут найти эти страницы через интернет, то Google тоже сможет. Это настоящий провал операции с точки зрения ее безопасности", — отметил ведущий эксперт по анализу угроз Check Point Лотем Финкельстин.
Эксперты на основе анализа более 500 пользовательских данных выяснили, что от фишинговой кампании больше всего пострадали строительный бизнес и электроэнергетическая отрасль.
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Интернет , Наука и техника , Google , Москва
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