Twitter заблокировал аккаунт члена палаты представителей США

"Через несколько дней после того, как картель Кремниевой долины начал полномасштабную атаку по заморозке свободы слова в Америке, исключив из онлайн-платформы президента Дональда Трампа и удаляя неизвестное число консерваторов, Twitter решил приостановить мой личный аккаунт, не предоставив объяснений", — написала член конгресса в своем заявлении, размещенном в Telegram и Facebook.