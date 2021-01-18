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Москва

Twitter временно заблокировал аккаунт члена палаты представителей США 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Twitter заблокировал аккаунт члена палаты представителей США
Фото: Reuters
Социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт республиканки и члена Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

"Через несколько дней после того, как картель Кремниевой долины начал полномасштабную атаку по заморозке свободы слова в Америке, исключив из онлайн-платформы президента Дональда Трампа и удаляя неизвестное число консерваторов, Twitter решил приостановить мой личный аккаунт, не предоставив объяснений", — написала член конгресса в своем заявлении, размещенном в Telegram и Facebook.

Она заявила, что конгресс должен "действовать быстро для защиты свободы слова в Америке".

"Цензура должна прекратиться", — подчеркнула республиканка.

Как заявил представитель Twitter телеканалу CNN, блокировка была сделана из-за "многочисленных нарушений" политики компании. Доступа к аккаунту у республиканки не будет в течение 12 часов.
Как указывает канал, Грин — сторонница теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а президент-республиканец Дональд Трамп борется с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.
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Комментарии 1
Интернет , В мире , Наука и техника , Дональд Трамп , CNN , США
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