Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Житель Новосибирска выставил на продажу автографы Путина и Байдена 

News.ru и ещё 3 10 минут назад
Россиянин выставил на продажу автограф Путина почти за 1 млн рублей
Фото: Kremlin.ru
В продаже на одной из досок объявлений в Новосибирске появились лоты с автографами президента России Владимира Путина, избранного главы США Джо Байдена и бывшего губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
Продавец рассказал, что получил подпись Путина через администрацию президента. Он написал письмо, где попросил автограф для своего частного музея. После нескольких уточнений артефакт отправили.

Путин редко даёт автографы, ещё реже — автографы на фотографиях, поэтому цена артефакта соответствующая. Дешевле продаются либо подделки, либо автографы не очень хорошего качества, — отметил он.

По его словам, к подписи прилагается сопроводительное письмо из администрации президента, датированное 2001 годом, а также правительственный конверт.

Совсем не хочется продавать снимок. Мне бы не хотелось, чтобы он покидал Новосибирск. Если я решу свои проблемы с деньгами, я сниму автограф с продажи. Этот лот предназначен для состоятельных людей, конечно. Не каждому по карману подобные вещи, — добавил он, отметив, что оказался в трудном положении из-за пандемии коронавируса.

Мужчина уверен, что автограф Путина будет только дорожать годами. Он попросил за него 900 тысяч рублей. За две фотографии с подписями Байдена, полученными, когда тот работал вице-президентом США при Бараке Обаме, он попросил 149 тысяч рублей, а за автограф Собчака, полученный в 1994 году, — 99 тысяч рублей, передаёт «КП-Новосибирск».
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его автограф можно продать на онлайн-аукционе eBay за $10 тысяч (примерно 750 тысяч рублей). По его словам, ценность надписи значительно снизится, если вместо подписи главы государства на бумаге он напишет имя её владельца.
Видео дня. Кому достанется «Ералаш» после смерти Грачевского
News.ru: последние новости
Microsoft готовит «облегчённую» версию Windows с новым дизайном Microsoft готовит «облегчённую» версию Windows с новым дизайном В Telegram появился канал с постами Трампа В Telegram появился канал с постами Трампа Жителя Ростовской области осудили за оправдание теракта в Новой Зеландии Жителя Ростовской области осудили за оправдание теракта в Новой Зеландии
Комментарии 3
Интернет , Общество , Барак Обама , Джозеф Байден , Анатолий Собчак , Дональд Трамп , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , eBay , Новосибирск , Новосибирская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гибель женщины во время селфи попала на видео
01:00
Гибель женщины во время селфи попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
00:07
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
Происшествия
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
00:54
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
Войска
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
00:11
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
Общество
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
Происшествия
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
01:26
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
Новости Москвы
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
00:38
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
Происшествия
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
00:26
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
Происшествия
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
01:23
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
В мире
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
00:48
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение