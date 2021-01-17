Россиянин выставил на продажу автограф Путина почти за 1 млн рублей

Совсем не хочется продавать снимок. Мне бы не хотелось, чтобы он покидал Новосибирск. Если я решу свои проблемы с деньгами, я сниму автограф с продажи. Этот лот предназначен для состоятельных людей, конечно. Не каждому по карману подобные вещи, — добавил он, отметив, что оказался в трудном положении из-за пандемии коронавируса.