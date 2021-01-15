В России вырос уровень киберпреступности 

Также в СК рассказали, что действия киберпреступников стали более агрессивными. Взломщики стараются оставлять меньше следов и не раскрывать свою личность, что затрудняет поиск.

«В целом, с 2013 года уровень преступности в сфере информационных технологий возрос более чем в 20 раз и продолжает увеличиваться. Сегодня каждое седьмое преступление в России совершается с помощью информационных технологий или в киберпространстве», — рассказал руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК РФ Константин Комарда.

Преступники пользуются способами цифровой конспирации: шифруют данные через программы для маскировки IP-адресов, заходят в интернет через общественные точки доступа, пользуются аккаунтами других людей, которые не догадываются об этом. Комарда объяснил, что для борьбы с подобными преступлениями не достаточно традиционных методов расследования.

Нужно знать, как работает киберсфера, обладать навыками работы в информационной среде, общаться с сотрудниками IT-компаний, пишет ТАСС. «И, в конце концов, грамотно построить диалог с участниками уголовного процесса, допросить свидетелей, подозреваемых и обвиняемых в совершении таких преступлений», — отметил руководитель отдела.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что пользователи Zoom могут стать жертвами хакеров. Мошенники маскируют вредоносные сайты под программу для видеоконференций. Так преступники крадут персональные данные россиян.