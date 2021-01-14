Group-IB раскрыла новую схему мошенничества 

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, зафиксировала схему мошенничеств с использованием фейковых сайтов маркетплейсов и курьерских сервисов, злоумышленники крадут данные банковских карт и деньги у пользователей Румынии, Болгарии, Франции, Польши, Чехии, США, Украины, Узбекистана, Киргизии и Казахстана, говорится в сообщении компании.

По данным экспертов, русскоязычные мошеннические группы используют в своих схемах фейковые сайты популярных курьерских служб и маркетплейсов. На сервисах бесплатных объявлений они размещают объявления о продаже по намеренно заниженным ценам товаров — фотоаппаратов, игровых приставок, ноутбуков, смартфонов и так далее. Покупатель связывается с продавцом, а тот переводит дальнейшее общение в мессенджер, где жертве присылают ссылку на фейковый сайт курьерских служб для оплаты доставки. Так они похищают и деньги, и данные банковских карт.

"По оценкам аналитиков Group-IB, против пользователей из Румынии, Болгарии, Франции, Польши, Чехии, США, Украины, Узбекистана, Киргизии и Казахстана работают не менее 20 крупных группировок. В целом, за 2020 год заработок всех преступных групп, использующих данную схему мошенничества, оценивается более чем в 6,2 миллиона долларов. Согласно прогнозам Group-IB, ущерб от "курьерской схемы" до конца года может вырасти", — говорится в документе.

Первое массовое использование в России схемы "Мамонт" (на сленге мошенников "жертва") специалисты зафиксировали еще летом 2019 года после ряда обращений обманутых пользователей. Однако пик мошеннической активности пришелся на весну 2020 года в связи с пандемией, переходом на "удаленку" и увеличением спроса (в среднем, на 30-40%) на онлайн-покупки и, соответственно, услуги курьерской доставки.

"Если летом 2020 года мы заблокировали 280 фейковых ресурсов, эксплуатирующих тему курьерской доставки товаров, то к декабрю их количество выросло в 10 раз — до 3 000 сайтов. Активное противодействие мошенникам со стороны Group-IB, а также компаний, владеющих курьерскими сервисами и досками объявлений подстегнуло начавшуюся весной online-миграцию мошеннических групп из России в СНГ и страны Европы", — прокомментировал заместитель руководителя CERT-GIB Ярослав Каргалев.

В настоящее время специалисты выделяют около 40 активных преступных групп, использующих мошенническую схему с фейковой курьерской доставкой, половина из них уже работают вне России. Если в России ущерб от одной мошеннической операции составляет 10 000 — 30 000 рублей, то в Европе он может быть значительно выше за счет более высокой покупательской способности пользователей, а также слабой осведомленности о таком виде мошенничества.

"Проанализировав сообщения о выплатах в чат-ботах, аналитики Group-IB выяснили, что 20 из 40 активных групп, ориентированы на зарубежные страны. В среднем они зарабатывают 60 752 долларов в месяц, но доходы разных групп неоднородны. В целом, общий ежемесячный заработок 40 самых активных действующих преступных групп оценивается как минимум в 522 731 долларов в месяц", — добавили эксперты.

Обезопасить свой кошелек от мошенников, орудующих в сети под видом фейковых курьерских служб, можно соблюдая бдительность и внимательно проверяя сайт продавца и сервиса, а также акции, говорится в сообщении Group-IB.

"Рекомендации для пользователей довольно просты, но обязательны к соблюдению при оформлении покупок товаров или услуг через интернет. Доверяйте только официальным сайтам. Прежде чем ввести в какую-либо форму данные своей банковской карты — изучите адрес сайта, "загуглите" его и проверьте, когда он был создан. Если сайту пара месяцев — с большой долей вероятности он мошеннический", — пишут эксперты.