Group-IB раскрыла новую схему мошенничества 

"По оценкам аналитиков Group-IB, против пользователей из Румынии, Болгарии, Франции, Польши, Чехии, США, Украины, Узбекистана, Киргизии и Казахстана работают не менее 20 крупных группировок. В целом, за 2020 год заработок всех преступных групп, использующих данную схему мошенничества, оценивается более чем в 6,2 миллиона долларов. Согласно прогнозам Group-IB, ущерб от "курьерской схемы" до конца года может вырасти", — говорится в документе.
"Если летом 2020 года мы заблокировали 280 фейковых ресурсов, эксплуатирующих тему курьерской доставки товаров, то к декабрю их количество выросло в 10 раз — до 3 000 сайтов. Активное противодействие мошенникам со стороны Group-IB, а также компаний, владеющих курьерскими сервисами и досками объявлений подстегнуло начавшуюся весной online-миграцию мошеннических групп из России в СНГ и страны Европы", — прокомментировал заместитель руководителя CERT-GIB Ярослав Каргалев.
"Проанализировав сообщения о выплатах в чат-ботах, аналитики Group-IB выяснили, что 20 из 40 активных групп, ориентированы на зарубежные страны. В среднем они зарабатывают 60 752 долларов в месяц, но доходы разных групп неоднородны. В целом, общий ежемесячный заработок 40 самых активных действующих преступных групп оценивается как минимум в 522 731 долларов в месяц", — добавили эксперты.
"Рекомендации для пользователей довольно просты, но обязательны к соблюдению при оформлении покупок товаров или услуг через интернет. Доверяйте только официальным сайтам. Прежде чем ввести в какую-либо форму данные своей банковской карты — изучите адрес сайта, "загуглите" его и проверьте, когда он был создан. Если сайту пара месяцев — с большой долей вероятности он мошеннический", — пишут эксперты.
"Пользуясь услугами сервисов по аренде жилья или продаже новых и б/у товаров, не уходите в мессенджеры, ведите всю переписку только в чате сервиса. Не заказывайте товар или не заключайте сделку по предоплате — оплачивайте только тогда, когда получили товар и убедились в его исправности. Большие скидки или "суперакции" — один из признаков того, что перед вами "лот-приманка", а сам сайт создан мошенниками. Будьте осторожны!" — добавили они.