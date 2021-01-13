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Россияне смогут контролировать свое лечение онлайн 

Профиль 18 минут назад
Россияне смогут контролировать свое лечение онлайн
Фото: РИА Новости
В 2021 году у граждан России появится новый инструмент для контроля своего лечения по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Жители первых трех регионов начнут получать онлайн-уведомления об оказанной им медпомощи уже в первом квартале нового года.
Как сообщает «Российская газета», информация будет доступна через мобильное приложение «Мое здоровье» или в личном кабинете портала «Госуслуги». Граждане получат полный перечень оказанных им по полису ОМС медицинских услуг и их стоимость в виде специальной таблицы.
Если гражданин найдет в ней медицинскую услугу, которую, по его мнению, он не получил, то прямо в таблице можно будет сформировать электронную жалобу. В территориальном фонде ОМС должны будут проверить работу медицинской организации, которая могла запросить средства за фиктивное лечение.
Новый механизм позволит контролировать работу поликлиник и больниц. Пилотными регионами стали республика Башкирия, Московская и Белгородская область. Позже возможность следить за тем, как тратятся отчисления в фонд ОМС, получат и жители других регионов России.
Ранее «Профиль» сообщал, что 1 января 2021 года вступает в силу закон о реформе обязательного медицинского страхования. Федеральный фонд ОМС получает полномочия страховщиков контролировать и финансировать медицинское обслуживание.
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