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Около 100 млн записей персональных данных россиян «утекло» в 2020 году 

Газета.Ru 2 часа назад
Около 100 млн личных данных россиян «утекло» в 2020 году
Фото: РИА Новости
Порядка 100 млн записей персональных данных и платежной информации россиян "утекло" в сеть в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на исследование компании InfoWatch.
Всего, по предварительным данным, в мире за год утекло около 11 млрд записей персональных данных и платежной информации.
Уточняется, что в России в 2020 году чаще всего обнаруживали утечки информации в хайтек-индустрии, сфере финансов и госсекторе. Основными виновниками утечек в РФ были сотрудники компаний — на их долю приходится около 80% всех нарушений, говорится в исследовании.
Более того, зафиксирован рост доли утечек, вызванных умышленными действиями персонала — таких случаев было примерно три четверти. Наибольшая утечка данных в мировом масштабе из одной компании связана с социальным сервисом Whisper, тогда были скомпрометированы все персональные данные со дня основания ресурса в 2012 году — более 900 млн записей.
Сервис микроблогов Weibo в результате хакерской атаки лишился персональных данных свыше 538 млн подписчиков. Косметическая компания Estee Lauder "забыла" на облачном сервисе более 440 млн записей.
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Интернет , Наука и техника , РИА Новости
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