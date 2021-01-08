Трампу предложили перейти на российские соцсети

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила президенту США Дональду Трампу перейти на российские соцсети после того, как его аккаунты заблокировали в Twitter, Facebook, Instagram и Twitch. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы ассоциации Владимира Зыкова.

«Мы хотим пригласить Вас завести аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» (vk.com) или «Одноклассники» (ok.ru). Это крупнейшие европейские социальные сети, созданные самыми лучшими в мире российскими разработчиками. Также в качестве альтернативы можем предложить регистрацию в мессенджере Telegram (telegram.org) или ICQ (icq.com)», — написали представители ассоциации в письме Трампу.

Зыков также добавил, что АППСИМ готова помочь Трампу с переносом всех постов из старых соцсетей, а также верификацией аккаунта и набором новых подписчиков. Он также подчеркнул, что блокировка публикаций, которые не нарушают законодательства, противоречит принципам демократии.