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Трампу предложили перейти на российские соцсети после блокировки его Facebook 

Lenta.ru 1 час назад
Трампу предложили перейти на российские соцсети
Фото: Pixabay.com
Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила президенту США Дональду Трампу перейти на российские соцсети после того, как его аккаунты заблокировали в Twitter, Facebook, Instagram и Twitch. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы ассоциации Владимира Зыкова.

«Мы хотим пригласить Вас завести аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» (vk.com) или «Одноклассники» (ok.ru). Это крупнейшие европейские социальные сети, созданные самыми лучшими в мире российскими разработчиками. Также в качестве альтернативы можем предложить регистрацию в мессенджере Telegram (telegram.org) или ICQ (icq.com)», — написали представители ассоциации в письме Трампу.

Зыков также добавил, что АППСИМ готова помочь Трампу с переносом всех постов из старых соцсетей, а также верификацией аккаунта и набором новых подписчиков. Он также подчеркнул, что блокировка публикаций, которые не нарушают законодательства, противоречит принципам демократии.
Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсети до конца его президентского срока. Кроме того, Twitter заблокировал его аккаунт, не назвав срок блокировки. Причиной этого стала публикация видео, в котором Трамп обратился к протестующим у Капитолия и призвал их отправиться домой.
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Интернет , В мире , Наука и техника , Марк Цукерберг , Дональд Трамп , США
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