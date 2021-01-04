Кому стоит бояться утечки личных данных

В I квартале 2020 года, по данным Positive Technologies, количество кибератак выросло почти на четверть. Около 13% всех фишинговых рассылок были связаны с темой COVID-19, около половины из них пришлось на частных лиц. Половина всех украденных данных — логины и пароли, это связано с высокой долей шпионского ПО во вредоносных кампаниях против частных лиц, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Утечка личных данных может произойти с любого незащищенного телефона или компьютера. Другой вопрос, что для обычного человека вероятность этого не слишком высока: с гораздо большим рвением злоумышленники охотятся не за личной, а за платежной информацией (например, номера карт) или паролями, предостерегает эксперт.

"Они используют для этих целей фишинговые кампании, методы социальной инженерии и широкий набор вредоносных программ, например, кейлоггеры, которые записывают и передают пароли, программы удаленного доступа, позволяющие хакеру управлять устройством", — объясняет он.

Вместе с тем вполне реальна и утечка личных данных, например, фотографий или переписок, которыми впоследствии злоумышленник может шантажировать пользователя, добавляет Куканов.

Для взлома аккаунтов знаменитостей, бизнесменов, политиков и других известных людей зачастую используются специальные хакерские программы. После попадания на устройство антивирус их скорее всего не распознает, и предотвратить утечку будет практически невозможно. Рядовым же пользователям грозят десятки и сотни более распространенных разновидностей вирусного ПО. Это дает шанс предотвратить или справиться с ситуацией, если, конечно, на компьютере и телефоне стоит регулярно обновляющийся антивирус.

Чтобы минимизировать риск утечки данных, эксперт советует не переходить по подозрительным ссылкам, так как они могут быть использованы мошенниками для заражения телефона вирусом. Также нельзя доверять сайтам с нелегальным контентом. В комплекте с бесплатными программами или фильмами может идти весьма неприятное средство его "монетизации" — в виде вируса.

"Скачивайте приложения только в официальных магазинах — Google Play, App Store и Huawei AppGallery. При этом обращайте внимание на рейтинг и отзывы пользователей, так как даже официальные магазины могут пропустить вирусные программы", — советует Куканов.

Также необходимо обращать внимание на разрешения, которые запрашивают устанавливаемые приложения. Если эти разрешения не отвечают смыслу их работы, лучше воздержаться от установки, заключил эксперт.