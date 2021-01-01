Хакеры получили доступ к исходному коду Microsoft 

Хакеры получили доступ к исходному коду и внутренним системам корпорации Microsoft . Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что хакеры стоят за масштабной кибератакой на правительственные и корпоративные сети США. Компания подтвердила, что программное обеспечение (ПО) было загружено от поставщика SolarWinds. Это ПО было заражено вредоносным кодом. Таким образом киберпреступниками был получен доступ к внутренним сетям Microsoft.

В корпорации выявлена необычная активность некоторых внутренних учетных записей. После проверки выяснилось, что одна учетная запись была использована для просмотра исходного кода в нескольких репозиториях.

В Microsoft отметили, что хакеры, которые завладели учетной записью, просматривали исходный код, но не изменяли его. При этом в компании не сообщили, какие именно продукты пострадали от хакерской атаки.