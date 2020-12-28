На конец 2020 года средняя скорость мобильного интернета в Москве составляла 36 Мбит/сек, то есть в 1,5 раза больше, чем по России в целом, лидирует же в столице "МегаФон" со средней скоростью 55,1 Мбит/сек.

Таковы данные информационно-аналитического агентства TelecomDaily, которое опубликовало в понедельник, 28 декабря данные последних измерений в мобильных сетях сотовых операторов в столице и области.

Далее рейтинг выглядит так: у МТС — 35 Мбит/сек, у "Билайна" — 30 Мбит/сек, у Tele2 — 23 Мбит/сек.

В Подмосковье средняя скорость к абоненту практически не отличается от результатов в столице — 34 Мбит/сек (против 28 Мбит/сек) годом ранее.

В Московской области "МегаФон" едва уступил МТС (43 и 43,3 Мбит/сек, соответственно).

Примечательно, что по уровню стабильности (пинг) все сети показывают практически одинаковый результат и в Москве, и в области.

TelecomDaily отмечает, что данные по исследованию были собраны в течение IV квартала 2020 года на основе нескольких десятков тысяч замеров, а оценка происходила по достигнутой скорости передачи данных (максимальная, минимальная, арифметическое среднее), а также по другим параметрам, описанных ГОСТом (коэффициент успешных входов в систему, успешных попыток установления соединения), время входа в систему (для 80% и 95% попыток), коэффициент неуспешных передач и т.д.).