«Мне вообще все равно, что у них там. Главное — чтобы на нас вакцин хватило, а других импортеров найдем в любом случае», — считает Артур С.
«Сценарий, я подозреваю, будет таким: Россия будет поставлять вакцину в страны ЕС, а Украина напрямую отказывается. Когда в ЕС вакцинацию сделают всем людям, домашним животным, животным на фермах, всем диким птицам и животным, вот только после этого они продадут российскую вакцину Украине, со скидкой. На 100% дороже, чем сами купили», — пишет Игорь О.
«Лично у меня заявление Зеленского вызывает непонимание. На Украине уже некоторое время существуют и продаются «антиковидные туры». То есть люди с деньгами специально покупают туристические путевки в Россию с исключительно одной целью, вакцинироваться. Я понимаю этих людей, несмотря на политику своей страны, они хотят жить. Но сама Украина им таких шансов не дает», — написал пользователь populowandrei.
«Жалкое зрелище. Из-за антироссийских убеждений страна вынуждена отказаться от закупок. При этом американская вакцина будет долгое время доступна только в Штатах, Украине никто не продаст. Что ж, очень жаль украинцев! Наш препарат действительно хороший, а скоро с нами будет сотрудничать еще и Англо-Швейцарская фармацевтическая компания AstraZeneca, что, возможно, еще больше увеличит эффективность вакцины. Впрочем, я надеюсь, Зеленский это для фарса сказал, а на самом деле втихую закупит нашу вакцину», — поделилась своим мнением Олеся В.