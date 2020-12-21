Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что невозможно объяснить жителям страны, почему они не должны получать вакцины от COVID-19 из России , если ЕС США не предоставляют сейчас свои, вызвало критику со стороны интернет-сообщества. Пользователи оставили свои комментарии 20 декабря в сервисе «Яндекс. Новости».

«Мне вообще все равно, что у них там. Главное — чтобы на нас вакцин хватило, а других импортеров найдем в любом случае», — считает Артур С.

Многие комментаторы высказали предположение, что российская вакцина всё-таки попадёт на Украину, но через европейский рынок. Они уверены, что в этом случае Украине придётся заплатить намного больше, ведь ЕС включит в стоимость препарата свою наценку.

«Сценарий, я подозреваю, будет таким: Россия будет поставлять вакцину в страны ЕС, а Украина напрямую отказывается. Когда в ЕС вакцинацию сделают всем людям, домашним животным, животным на фермах, всем диким птицам и животным, вот только после этого они продадут российскую вакцину Украине, со скидкой. На 100% дороже, чем сами купили», — пишет Игорь О.

Другие указали на то, что многие жители Украины могут начать практиковать «антиковидные туры», заключающиеся в том, что граждане страны будут посещать Российскую Федерацию, чтобы просто поставить себе вакцину.

«Лично у меня заявление Зеленского вызывает непонимание. На Украине уже некоторое время существуют и продаются «антиковидные туры». То есть люди с деньгами специально покупают туристические путевки в Россию с исключительно одной целью, вакцинироваться. Я понимаю этих людей, несмотря на политику своей страны, они хотят жить. Но сама Украина им таких шансов не дает», — написал пользователь populowandrei.

Нашлись и те, кто выразил надежду, что президент Украины блефует и просто закупит российскую вакцину без особой шумихи. Они уверены, что в сложившейся ситуации политизировать решение о предоставлении своему населению спасительной вакцины выглядит аморально.

«Жалкое зрелище. Из-за антироссийских убеждений страна вынуждена отказаться от закупок. При этом американская вакцина будет долгое время доступна только в Штатах, Украине никто не продаст. Что ж, очень жаль украинцев! Наш препарат действительно хороший, а скоро с нами будет сотрудничать еще и Англо-Швейцарская фармацевтическая компания AstraZeneca, что, возможно, еще больше увеличит эффективность вакцины. Впрочем, я надеюсь, Зеленский это для фарса сказал, а на самом деле втихую закупит нашу вакцину», — поделилась своим мнением Олеся В.

Напомним, 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невозможно объяснить жителям страны, почему они не должны получать вакцины из России, если ЕС и США не предоставляют сейчас свои.