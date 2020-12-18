РФ подверглась нападению хакеров. Страдают компании

"Сейчас все компании, уйдя на удаленку, сделали свои информационные системы доступными извне как для сотрудников, так для злоумышленников. Эти внутренние системы очень слабо защищены, и итогом стало то, что сейчас мы фиксируем рост числа хакерских атак примерно на треть по сравнению с предыдущим годом", — сказал он.