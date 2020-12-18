РФ подверглась нападению хакеров. Страдают компании

Число хакерских атак на российские компании в пандемию выросло на треть, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.
"Сейчас все компании, уйдя на удаленку, сделали свои информационные системы доступными извне как для сотрудников, так для злоумышленников. Эти внутренние системы очень слабо защищены, и итогом стало то, что сейчас мы фиксируем рост числа хакерских атак примерно на треть по сравнению с предыдущим годом", — сказал он.
"Мы также наблюдаем атаки на критическую информационную инфраструктуру и на системы управления. Это, в первую очередь, энергетика, системы жизнеобеспечения, система государственного управления. Они сейчас являются объектом повышенного внимания со стороны даркнета", — добавил Ляпунов.