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Москва

Reuters: WhatsApp представит возможность видеозвонков в версии мессенджера для компьютеров 

ТАСС и ещё 3 17 декабря 2020
В WhatsApp появится обновление для компьютерной версии
Фото: Reuters
Приложение для обмена сообщениями WhatsApp представит в следующем году возможность звонков и видеозвонков в версии мессенджера для компьютеров. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя WhatsApp.
По данным агентства, для некоторых пользователей мессенджера эти функции уже доступны в пробном режиме на время новогодних праздников.
Отмечается, что появление видеозвонков может сделать WhatsApp конкурентом платформ Zoom и Google Meet.
В пятницу сервис Zoom объявил, что на время новогодних праздников отменит 40-минутный лимит на видеоконференции для бесплатных аккаунтов. В Google Meet также сообщили, что до марта отменяют лимит в 60 минут на бесплатные разговоры.
WhatsApp — бесплатный сервис, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и поддерживающий голосовую связь. В 2014 году мессенджер был приобретен компанией Facebook за $19 млрд В феврале число пользователей мессенджера достигло 2 млрд
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Комментарии
Интернет , Наука и техника , Google , Reuters
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