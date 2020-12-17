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Twitter решил удалять фейки о вакцинах от коронавируса 

Вечерняя Москва и ещё 1 26 минут назад
Twitter решил удалять фейки о вакцинах от коронавируса
Фото: pixabay.com
Администрация сервиса микроблогинга Twitter предупредила пользователей, что недостоверная информация о вакцинах от коронавирусной инфекции будет удаляться.
Как уточнили в Twitter, удалению подлежат «ложные утверждения, что вакцинация и вакцины используются для преднамеренного нанесения вреда людям или контроля над ними», равно как «ложные и ранее опровергнутые заявления о побочных эффектах вакцинации», а также утверждения, что COVID-19 не существует, поэтому в вакцинации нет необходимости.
Кроме того, с будущего года твиты, содержащие непроверенную информацию или слухи о вакцинах, будут помечаться как спорные, сообщается в блоге Twitter.
Ранее стало известно, что российский Минздрав внес вакцинацию от коронавируса в календарь прививок.
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Интернет , Общество , Минздрав РФ , Великобритания
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