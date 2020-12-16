Назван способ отправить исчезающее после просмотра фото

Сообщения, которые исчезают после просмотра, есть почти во всех популярных мессенджерах, в том числе Instagram и WhatsApp , а также в Telegram . Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал агентству " Прайм ", как отправить фото, которые "сгорают" после просмотра.

"В WhatsApp сейчас при активации функции новые сообщения в чатах будут исчезать через семь дней. В индивидуальных чатах любой участник может включить или отключить функцию, в групповых чатах это может делать только админ", — говорит эксперт.

Другие настройки в Instagram, где сообщения пропадают, как только отправитель закрывает чат. А в Telegram можно создать секретный чат с определенным пользователем, самостоятельно установив шаг самоудаления сообщения от 30 секунд до недели, отметил он.

При этом нельзя забывать, что интимная или секретная информация в таких чатах не защищена на 100 процентов — ваш собеседник может моментально сделать скриншот с экрана, завладев данными. Сами сервисы утверждают, что информация о том, что кто-то сделать скриншот, мгновенно станет доступной всем участникам чата, однако и это можно обойти при помощи записи с экрана.

Таким образом, общаясь по сети не следует поддаваться ложному чувству безопасности и отсылать сведения и фото, о которых потом можно пожалеть, малознакомым людям — секретные чаты не помогут сохранить приватность, заключил Бодров.