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Москва

Facebook сообщила об удалении связанных с РФ аккаунтов 

Газета.Ru и ещё 2 37 минут назад
Facebook удалил сотни «связанных с Россией» аккаунтов
Фото: ТАСС
Американская компания Facebook сообщила, что за нарушение ее политики против иностранного вмешательства были удалены три сети аккаунтов, якобы связанных с Россией и Францией. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Мы удалили три отдельные сети, которые от имени иностранного или правительственного учреждения проводили скоординированную неаутентичную деятельность. Эти сети возникли во Франции и России и были направлены против многих стран в Северной Африке и на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении.

Всего компания удалила 358 аккаунтов, 161 страницу, 32 группы в Facebook и 32 аккаунта в Instagram. Две из трех сетей были якобы созданы РФ и были направлены на ЦАР, Мадагаскар, Камерун, Экваториальную Гвинею, Мозамбик, ЮАР, Ливию, Судан и Сирию, подчеркнули в компании.
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Интернет , Наука и техника , Камерун , Ливия , Мадагаскар , Мозамбик , Сирия , Судан , Франция , Экваториальная Гвинея , ЮАР
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