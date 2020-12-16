Facebook удалил сотни «связанных с Россией» аккаунтов

"Мы удалили три отдельные сети, которые от имени иностранного или правительственного учреждения проводили скоординированную неаутентичную деятельность. Эти сети возникли во Франции и России и были направлены против многих стран в Северной Африке и на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении.