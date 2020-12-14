Сервисы Google восстановили работу после сбоя 

«Мы устранили проблему с сервисом «Google Диск» для подавляющего большинства столкнувшихся с ней пользователей и продолжаем восстановительные работы», — указывается в заявлении компании. Сообщается также о восстановлении работы сервисов «Google Документы», «Google Таблицы», «Google Презентации» и ряда других. При этом компания продолжает работать с сообщениями о проблемах в работе почты Gmail, передает ТАСС.